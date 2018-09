Mais de 300 ligações por repor em Monchique das 5.673 afetadas

Um total de 5.673 famílias tiveram comunicações eletrónicas, entre as quais telefónicas, afetadas pelo incêndio de Monchique, que ocorreu em agosto passado, e 307 dessas ligações ainda estão por repor, informou hoje o Governo.

Intervindo na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, indicou que “algumas centenas de ligações” foram destruídas ou danificadas pelo incêndio que deflagrou no concelho algarvio de Monchique e que decorreu entre 3 e 10 de agosto.

O governante, que estava a ser ouvido no seguimento de um requerimento do PCP sobre as ligações destruídas nos incêndios e respondia a questões do PSD, precisou que, “de acordo com a informação disponibilizada pelo regulador [a Autoridade Nacional de Comunicações – Anacom], 5.673 famílias foram afetadas”. Neste momento, contam-se “307 acessos por repor”, um mês depois do fogo.

O incêndio rural de Monchique, que destruiu perto de 28 mil hectares, deflagrou em 3 de agosto e foi dado como dominado uma semana depois, no dia 10. Atingiu também o concelho vizinho de Silves, depois de ter afetado, com menor impacto, os municípios de Portimão (no mesmo distrito) e de Odemira (distrito de Beja).

Em relação aos incêndios florestais do ano passado, o ministro foi questionado sobre erros na cobrança das faturas, já que algumas operadoras continuaram a enviar dados para pagamento aos clientes apesar de as ligações estarem suspensas devido aos fogos.

Pedro Marques remeteu mais informações para a Anacom. “Tem de perguntar ao regulador. Nós não temos como obrigar a alterar faturas, é um setor privado e regularizado”, disse o ministro em resposta à deputada social-democrata Fátima Ramos.