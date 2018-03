Já é possível pagar IUC, IMI, IRS e IRC por débito direto

IUC, IMI, IRS e IRC são os impostos que a partir de agora podem ser pagos por débito direto. Esta modalidade de pagamento (à qual se pode aderir no Portal das Finanças e nas repartições de Finanças) é igualmente possível para os pagamentos a prestações.

A nova funcionalidade junta-se à aplicação móvel das Finanças para consultar e pagar impostos e reembolsos. O pagamento por débito direto estava previsto no Simplex + e permite ao contribuinte gerir que impostos, dentro da lista disponível, quer pagar por esta via.

O pagamento por débito direto evita também atrasos na regularização dos impostos e o consequente pagamento de coimas e juros. No Imposto Único de Circulação, por exemplo, os atrasos face à data limite de pagamento (o mês de matrícula do carro), geraram no ano passado origem coimas no valor de 54 milhões de euros.

Além de minimizar estes efeitos, o débito direto também trará poupanças ao Estado já que o custo de cada uma destas operações será de 20 cêntimos (ou mesmo de zero cêntimos), enquanto o que está associado a uma cobrança normal ronda os 86 cêntimos.

Esta funcionalidade e também a aplicação móvel para pagar impostos e consultar reembolsos permite que o Simplex seja também um “poupex”, como referiu o ministro Mário Centeno na apresentação das novas medidas, numa cerimónia que que contou também com a presença da ministra da Presidência e dos secretários de Estado dos Assuntos Fiscais e da Modernização Administrativa.