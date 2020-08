Joalheiro israelita desenha a máscara mais cara do mundo: 1,2 milhões

Um joalheiro israelita está a projetar aquela que será a máscara Covid mais cara do mundo. Depois de concluída, a máscara de ouro branco incrustada de diamantes será decorada com mais de 3.600 diamantes brancos e negros e valerá 1,2 milhões de euros, indica a Associated Press.

Segundo Isaac Levy, designer e proprietário da empresa Yvel, com sede em Jerusalém, o objeto foi encomendado por um comprador anónimo que, para além de solicitar a máscara mais cara do mundo, pediu que fosse feita sob medida e concluída até o final do ano.

A máscara, que pesará 270g, também será funcional, pois será dotada de filtros N99 a pedido do cliente.

Embora Levy não divulgue a identidade do cliente, disse à Associated Press que o comprador é um empresário chinês a morar na América.

“O dinheiro talvez não compre tudo, mas se puder comprar uma máscara Covid-19 muito cara e o tipo quiser usá-la e andar por aí e chamar a atenção, ele deve ficar feliz com isso”, disse Isaac Levy.

E embora Levy não usasse tal máscara, diz-se grato por a sua empresa ter tido a oportunidade de a criar.

“Estou muito contente porque esta máscara deu-nos trabalho suficiente para podermos manter empregos em tempos tão desafiantes como os de agora”. Para concluir o projeto, Levy disse ao Jerusalem Post que selecionou cuidadosamente 25 joalheiros e cravejadores de diamantes da equipa da empresa para trabalhar em turnos.

De acordo com o joalheiro, que explicou que a data de entrega da máscara é 31 de dezembro, “em nenhuma circunstância haverá demora”.