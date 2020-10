Joe Biden testa negativo ao coronavírus

O anúncio foi feito pela campanha do candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, que manifestou alívio com a notícia – tanto Trump como Biden estão na chamada ‘zona de risco’, especialmente pela idade. Enquanto Trump tem 74 anos, o facto de estar em níveis considerados de obesidade também não ajudam, caso a doença se agrave. No caso de Biden, foi já operado a dois aneurismas há vários anos e tem 77 anos.

Na terça-feira passada, Biden e Trump estiveram juntos no primeiro debate presidencial, embora não se tenham cumprimentado. O presidente dos EUA anunciou esta madrugada que contraiu o novo coronavírus, tal como a primeira-dama Melanie Trump, e ambos ficam agora de quarentena.

Inicialmente foi indicado que Trump está sem sintomas, mas o New York Times indica que o presidente do EUA terá sentido já cansaço pouco habitual.

Dependendo da evolução da situação de Trump, as eleições, marcadas para 3 de novembro, podem ser afetadas. Certo é que os mercados financeiros já estão a cair devido à notícia.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020