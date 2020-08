Lidl lança os seus primeiros ténis feitos de plástico reciclado

O Lidl estreia-se no calçado casual e desportivo com uma coleção de ténis fabricada com plástico reciclado, a Ocean Bound Plastic, da marca Crivit. O grupo de distruição anunciou a novidade para dia 31 deste mês, lembrando o seu compromisso com a “sustentabilidade e qualidade ao melhor preço” .

De acordo com a organização não governamental WWF, cerca de 32% do plástico a nível mundial produzido é libertado para o ambiente e para os oceanos, aumentando a sua poluição e colocando em risco os animais. “Por forma a proteger os oceanos e a evitar que o lixo entre no mar, 25% do tecido dos ténis é Ocean Bound Plastic – termo utilizado para o plástico recolhido nas praias, ilhas e zonas costeiras – neste caso da Ásia – e que dá nome a esta coleção”, explica o grupo em comunicado.

Os restantes 75% do tecido, são feitos a partir de garrafas de plástico recolhidas e recicladas de forma convencional. As garrafas são prensadas, limpas e trituradas para que possam ser processadas em fios de reciclagem, que é então usado para a fabricação de calçado (material superior em tecido).

Assim, a parte têxtil da coleção Ocean Bound Plastic do Lidl, é feita 100% de plástico reciclado, representando cerca de 20% do total dos ténis.

“Disponível para toda a família – para criança, a 14,99€, e para adulto, a 16,99€ – nas cores rosa, cinzento e preto, cada modelo é produzido com aproximadamente 11 a 16 garrafas de plástico”, indica a empresa. Para um maior conforto, o exterior é feito em malha respirável e a palmilha com espuma de memória, de forma a adaptar-se ao pé e proporcionar maior conforto.

A proteção do planeta é um dos três princípios de atuação responsável e sustentável do Lidl na estratégia de responsabilidade corporativa, “A caminho do amanhã”, a par com a promoção de estilos de vida sustentáveis e o apoio às comunidades locais, pelo que a oferta de produtos com menor impacto ambiental e que contribuem para a sustentabilidade do ecossistema é uma das principais preocupações da marca. É nesta linha, e como parte da estratégia global do Grupo de redução do plástico – Reset Plastic – que surge esta primeira coleção.