Litoral norte de Portugal estreia-se na BTL e premeia melhores bloggers

O Caminho Português da Costa, que une 10 municípios, do Porto a Valença, estreou-se na atual edição da feira Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a decorrer até 4 de março, e vai premiar os cinco melhores bloggers de viagens de Portugal para promover o litoral norte do país.

“É a primeira vez que o Caminho Português da Costa chega à BTL para mostrar a todos os que procuram viajar em Portugal e a partir de Portugal o caminho que une dez municípios do Norte de Portugal, do Porto a Valença, passando por Viana”, refere o Caminho em comunicado.

“O Caminho Português da Costa, através deste projeto, afirma-se como um produto turístico com importância crescente, beneficiando do incremento de fluxos turísticos que têm ocorrido na região norte litoral de Portugal”, adianta.

Os prémios ‘Bloggers Awards’ vão premiar os vencedores de quatro categorias – fotografia, profissionais, viagens pessoais ou promoção do país em língua estrangeira – e da escolha de público. O prémio é uma viagem de cinco dias e quatro noites, com todas as despesas incluídas, pelo “Caminho de Santiago que une o litoral português a terras de Compostela”, na Galiza.