Lloyds eleito melhor banco digital da Europa ocidental

O Lloyds Banking Group, liderado por António Horta Osório, foi eleito pela Euromoney o melhor banco digital da Europa ocidental em 2020.

A justificar o prémio estão vários fatores, incluindo a criação no banco de uma divisão para a transformação de grupo e a parceria estratégica com a tecnológica Thought Machine do Reino Unido, especialista em software baseado em nuvem.

O Lloyds também “anunciou um compromisso de investir 3 mil milhões de libras (3,3 mil milhões de euros) em transformação tecnológica”, diz a Euromoney num comunicado.

“O Lloyds parece muito consciente da necessidade de tornar sua infraestrutura de tecnologias da informação mais viável e escalável. O investimento em tecnologia de nuvem privada já ajudou a migrar em torno de 600 aplicativos para a nuvem”, destaca a Euromoney.

A Euromoney frisa que o impulso da transformação digital do grupo continuou no início de 2020 “quando o Lloyds anunciou uma nova parceria de cinco anos com o Google Cloud”. Ao mesmo tempo, “o Lloyds anunciou uma parceria separada com a Microsoft para apoiar seus transformação no local de trabalho e resiliência operacional”.

Recorda que o Lloyds se tornou no primeiro banco do Reino Unido a lançar recursos de open banking para cartões de crédito e contas de poupança.

“Outros desenvolvimentos ao longo do ano incluíram um novo recurso em seu aplicativo móvel, permitindo que os clientes partilhem instantaneamente confirmação de pagamento a amigos ou familiares através do WhatsApp, SMS ou e-mail”, frisa.

Salienta ainda que o banco “também implementou a identificação de voz em seu serviço bancário por telefone, bem como o rastreamento de localização para transações usando o Google Maps”.