Mais 10 mortes e 904 novas infeções nas últimas 24 horas

Portugal ultrapassa este domingo duas mil mortes associadas à covid-19, contando mais dez mortes e 904 novos casos de infeção detetados nas últimas 24 horas, de acordo com o relatório de situação da Direção-Geral de Saúde (DGS) publicado hoje.

A DGS reporta um total de 2005 óbitos no país desde o início da pandemia. Já o número de infeções confirmadas atinge 79 151, agora com 26 939 casos ativos.

Entre as mortes que o país conheceu até aqui, mais de metade, 1340, foram de indivíduos com idades a partir dos 80 anos, havendo ainda 399 na faixa etária entre os 70 e os 79 anos, e 174 óbitos ocorridos em pessoas com idades entre 60 e 69 anos.

Os dados da DGS contam ainda uma morte de uma criança até aos nove anos, duas de jovens entre 20 e 29 anos, e quatro mortes nas faixas dos 30 a 39 anos. Dos 40 aos 49 anos há registo de 23 óbitos, e dos 50 aos 59 anos contam-se 62 mortes.

O número de novas infeções registadas reflete este domingo um maior aumento na zona Norte, com mais 490 casos positivos, mais de metade do total, e duas mortes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista mais 316 pessoas infetadas, e oito novos óbitos.

Na zona Centro, contam-se mais 69 pessoas infetadas com o novo coronavírus, no Alentejo 11, e no Algarve 15. Açores contam mais dois casos, e a Madeira um.

Os dados da DGS dão conta este domingo de um total de 682 internamentos, 105 dos quais em cuidados intensivos. Relativamente à situação de sábado, há menos um paciente em cuidados intensivos, com uma subida de 14 pessoas em internamento.

