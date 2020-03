Marcelo. “Estamos todos a remar no mesmo sentido”

O Presidente da República deixa uma mensagem de unidade entre todos os que participaram na reunião desta terça-feira para fazer um balanço da evolução da covid-19.

“Estamos todos a remar no mesmo sentido e vamos remar no mesmo sentido e esse é o sinal mais positivo desta reunião”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas no final do encontro.

A reunião contou com a presença, para além do Presidente, do primeiro-ministro, do presidente da Assembleia da República e dos líderes partidários com representação parlamentar, e decorreu durante cerca de três horas. Vai repetir-se um encontro deste género no final do mês de março.

“É um equilíbrio difícil, mas também seria difícil esta reunião de hoje, mas todos intervieram”, referindo-se às medidas necessárias para conter a evolução da pandemia em Portugal.

Comprimir a mola

Marcelo Rebelo de Sousa foi inteirado da situação, com a participação de especialistas e da Direção-Geral da Saúde sobre a evolução da pandemia em Portugal.

“Os especialistas dizem que estamos numa mola que se não for travada neste momento tende a multiplicar os efeitos negativos na vida dos portugueses”, sublinhou o Presidente da República, acrescentando que “os portugueses têm compreendido. É preciso manter a compressão na mola”, assinalou o chefe de Estado.

O Presidente indicou ainda que a data para o pico da pandemia pode alterar-se para depois de 14 de abril, como está, até agora, previsto.