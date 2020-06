Marcelo “estupefacto” com nova injeção de capital do Novo Banco

Numa conferência de imprensa após ter dado uma aula na Telescola, em direto, na RTP Memória, Marcelo Rebelo de Sousa abordou alguns dos temas do momento. Um deles, as declarações do CEO do Novo Banco sobre a necessidade de nova injeção de capital no banco.

“Ouvi a notícia [do Novo Banco], fiquei estupefacto com ela, mas prefiro não entrar em mais comentários sobre instituições financeiras”, disse de forma breve o Presidente da República.

O CEO do Novo Banco, António Ramalho, admitiu em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios no passado sábado que o banco poderia recorrer a mais capital que o previsto para este ano, mas o banco esclareceu este domingo que só deverá recorrer ao capital do fundo de resolução em 2021.

Em comunicado enviado às redações este domingo, “o Novo Banco esclarece e sublinha que qualquer eventual nova chamada de capital referente a necessidades de 2020, de acordo com o atual modelo, será feita em 2021, após aprovação das contas auditadas, após parecer da Comissão de Acompanhamento e verificadas com agente independente.”

Na conferência de imprensa de Marcelo, o presidente abordou também as manifestações anti-racismo pelo mundo, bem como a vandalização de estátuas que também já aconteceu em Portugal. O Presidente da República explica que a cultura e a história “têm de ser consideradas na época em que se viveram”. Daí que indique que “não se justifica vandalizar ou destruir” monumentos “que são testemunhos da personalidade da nossa história”. E continua: “senão começávamos no D. Afonso Henriques, que perseguiu muçulmanos e acaba na Torre de Belém e nos Jerónimos. Vai tudo”.

Sobre a estátua do padre António Vieira, o Presidente explica que essa vandalização “demonstrou ignorância e imbecilidade”, “porque é difícil não saber quem foi uma das grandes personalidades da história do país”. “Ser considerado um exemplo do que se quer demolir na nossa história é uma coisa verdadeiramente imbecil”, conclui.