Merlin Properties corta salários da administração em 25% e avalia dividendos

A imobiliária espanhola Merlin Properties vai cortar os salários da administração em 25% em 2020 devido à crise da covid-19, avaliando também a distribuição de dividendos, segundo comunicado ao mercado.

De acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), “o montante bruto anual para ser alocado como remuneração para todos os diretores da Merlin, em sua condição como tal, será reduzido em 25% (assim que do montante total anual, a empresa pagará só 75%)”.

Adicionalmente, “os diretores e a equipa executiva da empresa concordaram em diferir qualquer montante para o qual sejam elegíveis, em termos de remuneração variável de longo prazo respeitante ao ano fiscal de 2020”.

A Merlin também “não implementará em 2020 qualquer plano de incentivos de longo prazo”.

Em termos de dividendos, a imobiliária distribuirá o montante de 0,14585 euros por ação, “o que corresponde estritamente à distribuição de lucros” já prevista anteriormente, mas vai avaliar a distribuição da restante fatia dos lucros, correspondente a 0,17415 euros por ação.

A Merlin vai propor à assembleia-geral de acionistas “uma delegação ao Conselho de Administração do poder de distribuir aos acionistas, em contrapartida a reservas disponíveis”, os 0,17415 por ação.

“O Conselho de Administração vai decidir o montante final a distribuir e a data de distribuição, uma vez feita uma avaliação das consequências para a empresa da situação criada pela pandemia de covid-19, tendo também a faculdade de cancelar tal distribuição se as circunstâncias a isso o recomendarem”, pode ler-se no comunicado.

Num outro documento enviado à CMVM, a Merlin informa que a sua assembleia-geral se irá realizar em 16 e 17 de junho, correspondendo, respetivamente, à primeira e segunda chamada.

A Merlin, cotada na bolsa de Madrid, estreou-se também na bolsa de Lisboa em 15 de janeiro deste ano.