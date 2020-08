Meteorologistas sobrestimaram consumo futuro de água

Um novo relatório do Pacific Institute diz que os californianos aprenderam a poupar água de tal maneira que as estimativas dos meteorologistas sobre a quantidade de água necessária no futuro estão afinal radicalmente exageradas.

Na Califórnia (EUA) a ideia de que a água é um bem precioso, que pode acabar se não a pouparmos, está bastante enraízada. “Os esforços de poupança, especialmente durante as recentes secas, fizeram com que os consumidores repensassem a maneira como usam a água”, disse Sarah Diringer, investigadora senior do Pacific Institute.

A investigadora deste grupo com sede em Berkeley, que desenvolve políticas sustentáveis de água, acrescentou que, por outro lado, a tecnologia melhorou, tornando o uso da água mais eficiente. Coisas como máquinas de lavar de alta eficiência e autoclismos de baixo fluxo resultaram numa procura de água menor do que o previsto. Segundo Diringer algumas previsões de consumo de água chegam a estar a 20 a 30% acima do real.

Em resultado desta sobrestimativa, os governos podem estar a gastar recursos para construir infraestruturas que podem não ser necessárias.E isso pode estar a refletir-se, já hoje, nas faturas da água.

Diringer considera que é difícil avaliar se os recursos que já foram construídos serão desnecessários, mas defende que é hora das autoridades levarem em consideração as mudanças no uso da água ao fazer planos futuros.

Para Sarah Diringer, os resultados deste estudo não implicam que os californianos possam parar de poupar, mas sim que podem economizar dinheiro no futuro poupando mais, uma vez que os esforços até agora tiveram mais sucesso do que o esperado..