Morreu Freitas do Amaral

Freitas do Amaral tinha 78 anos e foi professor universitário de Direito, político, divulgador histórico, romancista e dramaturgo, tendo inclusive sido primeiro-ministro interino após a morte de Francisco Sá Carneiro entre dezembro de 1980 e janeiro de 1981.

Nascido na Póvoa do Varzim, pertenceu aos governos entre 1979 e 1983 da Aliança Democrática (AD), saiu do PS em 1992 e voltou ao governo com outra cor política anos mais tarde, no período de 2005 a 2006, pelo PS de José Sócrates.

O ex-ministro que foi também o primeiro líder do CDS tinha cancro nos ossos e estava internado devido a hemorragias fortes, disse na altura uma fonte próxima da família ao Correio da Manhã e estava “nos cuidados intermédios a realizar exames clínicos”.

A última apresentação pública em que esteve foi no lançamento do seu terceiro livro de memórias políticas, em junho deste ano, intitulado “Mais 35 anos de democracia – um percurso singular”. O livro aborda o período entre 1982 e 2017.