Navigator cai 18,6% nas vendas e 53,6% nos lucros devido à pandemia

A pandemia, como seria de esperar, afetou de forma clara os resultados no primeiro semestre do ano da Navigator, com uma queda de 17% no volume de vendas de UWF, no primeiro semestre de 2020 – ficou-se pelas 598 mil toneladas, um volume de negócios que caiu 18,6% (696 milhões de euros) e 44 milhões de euros de lucros, uma queda de 53,6% em relação ao mesmo período de 2019 quando conseguiu um resultado líquido de 94,9 milhões. Já o Ebitda perdeu 32,3% face ao período homólogo (140 milhões).

O grupo empresarial português que se dedica ao fabrico de papel admite ter tido quedas expressivas, quer no consumo global de papel UWF em resultado da pandemia do covid-19, quer nos preços da pasta e do papel, mas indica que o resultado no volume de vendas de UWF ficou acima das expectativas dos analistas, com o mês de maio a ser o pior do semestre, com queda de 35% na procura e o mês de junho a apresenta já uma tendência de recuperação (10%).

Pelo lado positivo, a empresa liderada por António Redondo destaca o volume de vendas de Pasta, que cresceu 56%, e o negócio de tissue evoluiu favoravelmente ao longo do semestre, com um aumento de 10% face ao primeiro semestre de 2019.

“A Navigator conseguiu, num contexto extremamente adverso de crise económica mundial provocada pela pandemia, fruto da adoção rápida de várias medidas, obter uma rentabilidade elevada, protegendo desta forma a sustentabilidade futura da empresa”, é ainda explicado pela empresa à CMVM. Em destaque está ainda “a forte capacidade de geração de cash flow livre, que atingiu € 114 milhões (vs €101 milhões), com o capex (investimento) a totalizar cerca de € 49 milhões”.

Foram ainda reduzidos “fortemente” os custos de produção variáveis e os custos corporativos custos fixos (menos € 22 milhões), em linha com os 46 M€ anunciados para o ano 2020, adianta a empresa. Já o plano de contingência implementado permitiu “com medidas de prevenção e proteção” ultrapassar a vaga da pandemia “sem impacto nas operações e protegendo os seus 3280 colaboradores e respetivas famílias”.

A Navigator destaca ainda que no contexto adverso conseguiu reduzir a dívida em € 96 milhões para € 700 milhões, “tal aconteceu depois da empresa ter distribuído reservas de 100 milhões de euros em janeiro do corrente ano”. A empresa diz ainda que foi a única a registar lucros na área dos papéis de impressão e escrita nos grandes mundiais da área, nomeadamente os dois gigantes escandinavos que já apresentaram as contas.

Os preços de venda também foram afetados, com o índice de pasta BHKP (em euros) a cair 27,4% e o índice do papel A4 perdeu 6,4%.

“Com uma maior diversificação do seu negócio, nomeadamente com a entrada no papel tissue, a manutenção da capacidade de secagem de pasta e uma forte atuação do lado dos custos, a Navigator mostrou estar mais protegida face a este enquadramento adverso”, é explicado.

No início do mês a The Navigator Company admitiu que espera obter o reembolso de 25,7 milhões de dólares depois de ter ganho o processo de anti-dumping nos tribunais dos Estados Unidos com o Tribunal do Comércio Internacional daquele país a confirmar a taxa de direitos aduaneiros em 1,63%.

Há duas semanas a empresa apresentou no Luso, Mealhada, o projeto “Produtores Florestais”, uma ferramenta de apoio a investidores e trabalhadores florestais, que irá funcionar através de um site.

A empresa diz ainda que deu continuidade ao seu plano de descarbonização, prosseguindo com o investimento na Caldeira de biomassa no Complexo industrial da Figueira da Foz, num montante de 11,4 milhões euros – o que permitirá reduzir em 81% as emissões de CO2 nesta unidade e em cerca de 20% no universo Navigator. A fábrica, explica a Navigator, passará assim a ser 100% renovável no que toca à produção de energia elétrica.