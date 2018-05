Ninja Challenge quer dar prémio aos melhores hackers de JavaScript

A prova online é composta por quatro desafios, com a organização a cargo da startup Jscrambler. A partir do dia 12 de maio, serão disponibilizados os dois primeiros exercícios. Ainda assim, é possível entrar para este dojo do Ninja Challenge até dia 16 de maio, já que o prazo final para submeter as soluções dos desafios termina a 20 de maio.

Os desafios colocados pela Jscrambler são três: contornar obstáculos e resolver problemas de JavaScript, tudo isto enquanto se protege a informação. O concurso conta com o apoio da iniciativa ScaleUp Porto da Câmara Municipal do Porto, e conta com o apoio da Claranet como parceira.

Os hackers portugueses que conseguirem recolher o maior número de pontos até dia 24 de maio habilitam-se a prémios monetários de 3 mil, 2 mil e mil euros aos primeiros, segundos e terceiros lugares, respetivamente.

A primeira edição deste Ninja Challenge contou com 500 participações o que, de acordo com a Jscrambler, demonstra o interesse dos programadores portugueses por esta linguagem. No site do concurso é possível ter acesso às regras de participação, datas de cada desafio e ainda a uma tabela, que vai começar a revelar os pontos conquistados por cada participante.