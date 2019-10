Noras vende 500 boias por mês. Nova fábrica chega em 2020

A segunda unidade vai produzir 2000 boias por mês, num investimento de 25 milhões de euros. Para já, uma nova linha de baterias, de 5 milhões, está a ganhar vida em Torres Vedras.

A boia telecomandada e que salva vidas no mar, em vários continentes, vai ter a segunda unidade industrial em Torres Vedras. A empresa Noras Performance criou e registou a patente da boia, de nome U SAFE, em 2015 e em 69 países. Teve a homologação do Instituto de Socorros a Náufragos e, desde então, compradores de vários continentes têm adquirido toda a produção, cerca de 500 unidades por mês.

Jorge Noras, fundador e inventor deste produto de salvamento, é um empreendedor. “Todas as boias produzidas estão já vendidas e só nos últimos dois meses foram mil para o estrangeiro.” Por isso, “estamos neste momento já a preparar a expansão da área dedicada ao fabrico dentro da primeira unidade. Também aqui, na fábrica atual, está agora a arrancar uma nova linha de produção de baterias, no valor total de 5 milhões, e que conta com o apoio do IAPMEI”. Para o ano, e graças à procura internacional, “uma segunda unidade industrial vai começar a ser construída. A obra deverá durar dois anos, de 2020 a 2021, e vai permitir ganhar escala”. Assim, a partir dessa data, a Noras Performance prevê realizar uma “venda de 2 mil boias por mês”, avança ao Dinheiro Vivo.

A Noras Performance começou por ser uma startup para o desenvolvimento de uma ideia e, passados quatro anos, fabrica um produto considerado uma referência no mercado mundial, quer por empresas quer por instituições públicas. Em 2018, por exemplo, foi distinguida com o selo de excelência da Comissão Europeia, pelo projeto da U SAFE, apresentado no programa Horizonte 2020. E, desde o nascimento, que conta com o apoio do IAPMEI e, mais recentemente, da AICEP que apoiará a construção da nova unidade industrial.

Os planos não se ficam por aqui. “Na nova fábrica queremos iniciar, em 2021, o desenvolvimento de uma boia auto-rescue, em que na prática a pessoa fica conectada à boia, através de um dispositivo (pulseira ou outro), e se cair ao mar a própria boia dirige-se à vítima, sem intervenção de outrem”, explica Jorge Noras. Nesta nova área quer ainda fabricar “uma boia low-cost” e mais acessível a todos, uma vez que a versão atual custa 6500 euros, e investir no desenvolvimento da capacidade das baterias que fazem mover a boia e cuja autonomia é hoje de 40 minutos.

Na edição da Volvo Ocean Race em 2017, em Lisboa, foi apresentada esta inovação. Para o futuro, o objetivo levar a U Safe para dentro das embarcações em competição. A boia é hoje utilizada por vários tipos de embarcações públicas e privadas.

Até 2021 a empresa prevê criar mais 50 novos postos de trabalho. Só na atual, que foi inaugurada em 2017 pelo presidente da República são já 30 os funcionários. A mesma recebeu nesta semana uma comitiva da Hamag-Bicro, instituição análoga ao IAPMEI, tutelada pelo Ministério do

Empreendedorismo da Croácia. Mais de duas dezenas de técnicos quiseram conhecer a Noras Performance, como case study de inovação e aplicação das linhas de financiamento público. Com uma costa cada vez mais turística, a Croácia é um potencial cliente. Afinal, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, todos os anos morrem por afogamento 372 mil pessoas.