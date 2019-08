Lutar contra alterações climáticas vai ajudar no crescimento económico

Os avisos em relação ao impacto das alterações climáticas na economia mundial continuam a chegar de toda a parte. Desta vez, foi uma pesquisa do NBER (National Bureau of Economic Research). A organização norte-americana concluiu que, se as temperaturas mundiais subirem quatro graus Celsius, a riqueza global diminuirá 7.22% até 2100. Esse decréscimo será apenas de 1.07% se os objetivos de acordo de Paris forem cumpridos e a temperaturas do planeta não aumentar mais que um grau Celsius.

Também os bancos centrais de Inglaterra, França e China tinham já dado a indicação para a necessidade de se financiar ativos sustentáveis e amigos do ambiente, uma vez que o aumento das temperaturas está a provocar tempestades e desastres cada vez mais violentos e frequentes, com perdas para todos os setores.

Uma pesquisa da Rede para tornar Verde o Sistema Financeiro (Network for Greening the Financial System, no original) mostra que o custo anual dos desastres naturais foi superior à média de 140 mil milhões dólares dos últimos 30 anos, em sete dos últimos dez anos. Desde 1980 que o número de ocorrências de clima extremo triplicou.

Já em abril, um estudo da Mercer indicava que as alterações climáticas vão ter impacto nos investimentos, qualquer que seja o cenário futuro. Contudo, esse impacto será menor se as metas do acordo de Paris forem cumpridas.