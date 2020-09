Número de entradas ilegais na UE cai 14% entre janeiro e agosto

O número de entradas ilegais na União Europeia (UE) recuou 14% entre janeiro e agosto, face ao período homólogo, para os 60.800, segundo dados hoje divulgados pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, Frontex.

O recuo do número de atravessamentos ilegais das fronteiras externas da UE nos primeiros oito meses do ano, face ao mesmo período de 2019, deve-se, de acordo com um comunicado de imprensa da agência, a uma quebra nas chegadas nas rotas do Mediterrâneo Oriental e Ocidental.

Em agosto, as entradas ilegais na UE recuaram 30%, face a julho, para cerca de 9.200.

No mês passado, a rota do Mediterrâneo Central representou mais de metade do tráfego de migrantes ilegais, 4.800, menos um terço do que em julho.

No entanto, nos primeiros oito meses do ano, esta rota foi usada por 20.556 pessoas, o triplo do período homólogo, na sua maioria tunisinos (dois em cada cinco).

No Mediterrâneo Ocidental foram detetadas, entre janeiro e agosto, 8.137 pessoas, quase metade do que em 2019, e quase 1.600 deteções em agosto, menos 7% do que no mês anterior.

Nesta rota, dois terços dos migrantes eram de origem argelina, seguindo-se Marrocos como segundo país de origem.

No Mediterrâneo Oriental, por seu lado, as autoridades contabilizaram 14.235 entradas entre janeiro e agosto, uma quebra homóloga de quase dois terços e no mês de agosto, foram detetadas cerca de 900 pessoas, em linha com o mês de julho.

Afeganistão, Síria e Turquia foram os principais países de origem.

Já nos Balcãs Ocidentais, nos primeiros oito meses do ano foram identificados 13.345, uma subida homóloga de quase o dobro, mas uma quebra de 32% entre julho e agosto, para os 1.500 migrantes.

Mais de metade das pessoas identificadas nesta rota eram sírios, seguindo-se os afegãos.