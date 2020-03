Número de mortos em Portugal com Covid-19 sobe para quatro

O quarto português infetado com Covid-19 morreu esta quinta-feira, em Ovar, de acordo com o anúncio de Salvador Malheiro, presidente da câmara local, que utilizou a plataforma do Facebook para o fazer.

O boletim da situação epidemiológica no país divulgado esta manhã pela Direção-Geral da Saúde indica que existiam por volta do meio dia três pessoas que morreram com Covid-19 e 785 casos confirmados de novo coronavírus em Portugal. São mais 143 casos em 24 horas.

Veja o Mapa interativo que mostra a propagação do coronavírus pelo mundo

Houve, assim, um aumento de 22,3% face ao dia anterior, anunciou a DGS. Na altura estavam 8091 pessoas em vigilância e 488 ainda aguardavam o resultado dos testes realizados. O número total de casos não confirmados era, de manhã, de 4788 e continuam 24 cadeias de transmissão ativas. Existem 20 doentes nos cuidados intensivos.

LEIA AQUI TODA A COBERTURA SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS