O bolchevique do avesso

Num editorial recente, intitulado “Nascidos um para o outro”, o jornal O Estado de S. Paulo trata Jair Bolsonaro e Lula da Silva como faces de uma mesma moeda pelos supostos populismo e radicalismo de ambos.

Como se o presidente mais incapaz da história do Brasil, que em nome de uma agenda fascistóide criou guerras com os outros poderes da nação – Congresso Nacional e Supremo – com os outros poderes executivos – governadores de estado e prefeitos municipais – com o seu próprio governo – demitindo dois ministros da saúde defensores do isolamento e outro, da justiça, contrário a interferências na polícia – com o seu próprio partido – do qual saiu para formar outro ainda mais radical – com a ciência, com a cultura, com a justiça, com as relações internacionais, com a educação, com a inteligência, com a comunicação social, com o ambiente, com a lógica, com a forma do planeta terra e com toda a gente que não tenha Bolsonaro como apelido, tivesse comparação.

Foi, entretanto, a criação desse “Fla-Flu” político na segunda volta das eleições de 2018 entre Bolsonaro e Lula que fez com que mais de metade do eleitorado brasileiro rejeitasse um candidato como Fernando Haddad, cujo caminho foi sempre pavimentado dentro dos limites da democracia e da normalidade, e optasse por um alucinado anti-democrata.

Convém esclarecer que à tentação de classificar Lula como populista, por causa do carisma muito próprio, do discurso fácil, de uma relativa paranoia com a imprensa e da divisão binária, a dado momento do seu percurso, entre povo e elites, respondem os académicos sem hesitações: não é.

Numa escala do Team Populism, reunião de 80 pesquisadores liderados pelo professor norte-americano Kirk Hawkins, o venezuelano Nicolás Maduro tem nota 1,6 na escala do populismo, Donald Trump 0,8 e Jair Bolsonaro tinha 0,5, à época da sua eleição.

Collor de Mello, presidente de 1989 a 1991, obteve a mesma nota de Bolsonaro.

E enquanto Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e Michel Temer não passam do zero nessa classificação, Lula, por causa das características nomeadas acima, atingiu 0,25 – metade do resultado do atual presidente.

O presidente de 2003 a 2010, que saiu do Palácio do Planalto com mais de 80% de aprovação, não desafiou o poder judicial, nem o Congresso Nacional, como fazem Bolsonaro e nove em cada dez populistas. Não recorreu, dia sim, dia sim, ao apelo fácil do patriotismo. Não se rodeou de militares. Não atacou o intelectualismo. Não prometeu mudar o sistema.

Quanto à acusação de radicalismo, registe-se que Lula exerceu a moderação até em excesso e que esse foi apontado até como um dos seus maiores pecados – ilustrado na aliança pragmática com partidos conservadores e nos abraços a notórios corruptos em nome da governabilidade.

A prova é que ninguém do projeto inicial de Lula rompeu com ele por excesso de esquerdismo no exercício do poder – as dissidências que o lulismo sofreu foram, pelo contrário, de alas do Partido dos Trabalhadores (PT) que o sentiram a aproximar-se do centro, até da direita.

Entre essas dissidências do PT à esquerda, muito à esquerda mesmo, está o Partido da Causa Operária.

A Causa Operária exerce, como o presidente e o seu grupo de apoiantes mais fanáticos, o radicalismo como mantra diário – o mesmo radicalismo que, na concepção de Weber, não é uma forma de política, é a sua negação.

Enquanto o bolsonarismo acredita em terraplanismo, exalta a ditadura militar, apoia a tortura como método, persegue os diferentes da maioria e afirma que o nazismo é de esquerda, os membros da Causa Operária, acreditam, por exemplo, que os insucessos de Neymar no futebol europeu são resultado de perseguição imperialista ao jogador. Além de defenderem, mais de um século depois, a doutrina bolchevique-leninista sem reservas.

Se há face de uma mesma moeda de Bolsonaro no Brasil é esse grupo.

O editorial de O Estado de S. Paulo acertaria se comparasse o populismo radical de extrema-direita do atual presidente com o populismo radical dr extrema-esquerda do Partido da Causa Operária. Jamais Lula. Porque Bolsonaro não passa de um bolchevique de sinal trocado.