Bill Gates nem adivinha o preço dos produtos de supermercado

Não será certamente um problema para Bill Gates adivinhar quanto vale a mais jovem e promissora startup do ano, ou quanto custa uma ferramenta revolucionária do setor tecnológico. Contudo, esta facilidade analítica não se aplica ao quotidiano do segundo homem mais rico do mundo.

O criador da Microsoft foi o mais recente convidado do talk-show da apresentadora Ellen DeGeneres, no qual foi desafiado a adivinhar o preço de cinco produtos de supermercado, beneficiando de uma margem de erro de um dólar.

De detergentes a snacks, adivinhar quanto custa cada um deles revelou-se uma tarefa consideravelmente complicada para quem confessou que a última vez que foi a um supermercado foi “há muito tempo”.

Veja o vídeo.