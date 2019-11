Live: O que precisa de saber. Semana de estudos, salário mínimo e inflação

Segunda-feira, 11 de novembro, arranca com a divulgação do índice de volume de negócios em Portugal, pelo INE.

Terça-feira o Instituto Nacional de Estatística divulga um estudo sobre o poder de compra concelhio referente a 2017.

No dia em que se celebram 25 anos da primeira viagem pelo Túnel da Mancha, quarta-feira, saem também os dados sobre a inflação de outubro em Portugal, que ditam os aumentos das portagens, que se devem manter iguais.

Haverá ainda a aguardada reunião da concertação social, em que o Governo vai apresentar a sua proposta de aumento do salário mínimo. Já a Agência Nacional de Energia apresenta as suas previsões para o Mercado Mundial de Energia.

Na quinta-feira é emitida uma primeira estimativa das contas nacionais do terceiro trimestre, enquanto sexta-feira destaca-se a divulgação da síntese do emprego público e dos dados da atividade turística em Portugal de setembro. A reunião do Ecofin, para discutir o quadro orçamental da União Europeia para 2020, também é sexta.

Sábado, dia Nacional do Mar, tem início a cimeira do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico e domingo começa, em Milão, uma digressão de escritores britânicos para expressarem a sua rejeição ao Brexit.