Oeiras cria centro para acolher sem-abrigos

É mais uma iniciativa da câmara liderada por Isaltino Morais no âmbito das medidas de combate ao Covid-19. Desta vez, o Município de Oeiras, em articulação com a Santa Casa da Misericórdia, decidiu abrir um Centro de Acolhimento para pessoas em situação de sem-abrigo, que está a funcionar, desde o dia 3 em Paço de Arcos. “Esta é uma medida que tem como objetivo colocar estas pessoas em segurança, retirando-as da rua e, simultaneamente, minimizar o risco de propagação da Covid-19”, justifica a autarquia.

O novo espaço tem capacidade para acolher uma dezena de pessoas, estando já quatro a usufruir deste serviço que inclui não apenas uma cama para os sem-abrigo dormirem como acesso a banho e três refeições diárias, de forma a que os utilizadores tenham mis motivos que os atraiam a ficar nestas instalações e por isso em segurança.

De acordo com a câmara de Oeiras, “têm acesso a este Centro de Acolhimento pessoas que sejam acompanhadas pelas entidades afetas ao Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) de Oeiras, sendo que as admissões são validadas pela Câmara Municipal e pelo IDEQ”.

Para assegurar a saúde de todos, antes de entrarem os sem-abrigo são sujeitos ao teste para confirmar que dão negativo para a Covid-19 e não apresentam sintomatologia compatível com a doença, sendo diariamente verificada qualquer alteração no seu estado, já que o objetivo é mantê-los em segurança.

Em visita ao centro, esta manhã, o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, elogiou os utilizadores que ali se encontram “pelo facto de estarem a permanecer no espaço, demonstrando uma colaboração e uma postura pessoal absolutamente exemplares”.

Oeiras te vindo a tomar medidas quase diárias para garantir uma resposta do concelho a todos os seus munícipes. Ainda ontem, o presidente da autarquia reforçou com mais 100 mil euros o fundo de emergência social par responder aos desafios da Covid-19. Antes tinha ainda reforçado o apoio às IPSS com perto de 400 mil euros.