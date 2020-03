Oito truques para potenciar o teletrabalho em tempos de pandemia

Disciplina, flexibilidade e comunicação empática com colegas e chefias são alguns dos truques para tirar o melhor partido do teletrabalho, a que meio Portugal está sujeito, como contingência da pandemia Covid-19. As recomendações são da ManpowerGroup Portugal, que já tinha um histórico de 400 pessoas em trabalho remoto e decidiu, por isso, partilhar conselhos para ajudar colaboradores e empresas a adaptarem-se a estes novos dias, sem perda de eficiência e produtividade.

Trabalhar remotamente oferece vantagens, como poupar tempo e dinheiro em deslocações, mas pode também aumentar os níveis de stress, sobretudo para quem não estava preparado para esta mudança repentina. Nos últimos quatro anos, a ManpowerGroup Portugal adaptou os seus processos e tecnologia para otimizar o funcionamento de operações em teletrabalho de clientes de outsourcing. “Sabemos que para trabalhar neste modelo é necessário grande autodisciplina e capacidade de foco. A verdade é que, no atual contexto, muitos terão que trabalhar a partir de casa, tendo ou não essas competências. Nesses casos, é importante reforçar as rotinas que potenciam esse foco e evitam as distrações”, sublinha Rui Teixeira, Chief Operations Officer da ManpowerGroup Portugal.

O teletrabalho altera também a gestão de equipas, muito assente na presença e na comunicação direta, o que obriga as lideranças a adaptarem-se. “É fundamental que os líderes sejam claros na definição e seguimento dos objetivos, mas também que sejam capazes de confiar nas suas equipas para os concretizar. É ainda necessário assegurar que dedicam tempo para a comunicação, garantindo o bom acompanhamento das pessoas, sobretudo nesta fase de turbulência, mostrando compreensão e uma atitude positiva”, acrescenta. “A empatia é crucial neste momento, em que de dia para dia tudo se torna mais complexo devido à emergência da Covid-19” ao mesmo tempo que se tenta um equilíbrio entre a vida familiar e profissional num mesmo espaço.

Aqui ficam algumas dicas:

Criar um espaço de trabalho: É importante escolher um espaço livre de distrações. Desligar-se das redes sociais, a não ser que estas sejam essenciais para a execução do trabalho, poderá ser uma ajuda preciosa. Para quem partilha o espaço com outras pessoas, é importante definir regras claras sobre barulho e momentos para pausas, de forma a salvaguardar uma sã convivência.

Estabelecer um horário de trabalho: É importante definir horas para começar e terminar o dia de trabalho. Agendar, por exemplo, uma reunião todas as manhãs é uma forma de assegurar que o dia começa sempre a horas. Por outro lado, é também importante desligar à hora estabelecida.

Manter-se conectado: Estabelecer check-ins diários para manter a comunicação aberta e frequente com chefias e colegas e usar as plataformas tecnológicas para videochamadas ou videoconferências, que ajudam a manter a motivação e a combater o isolamento.

Gerir o tempo: É importante ser eficiente na gestão do tempo e conseguir identificar picos de performance – por exemplo de manhã antes dos restantes elementos da família acordarem – para ajudar a maximizar a produtividade.

Fazer pausas: É fundamental fazer pausas de 10, 20 minutos, de duas em duas horas, para relaxar os músculos, ler um artigo, contactar a família ou outros amigos em trabalho remoto. Esta mudança de foco aumentará depois os níveis de produtividade.

Facultar ferramentas de trabalho que coloquem todos os colaboradores ao mesmo nível no que respeita ao acesso à tecnologia e ajudar as pessoas a aprenderem e a adaptarem-se a novos papéis e a novas formas de trabalhar através da formação, que deverá transitar também para o formato digital, por exemplo através do uso de webinars e tutoriais online.

Criar uma cultura que habilite os colaboradores a desenvolverem a sua capacidade de aprendizagem e a atualizarem as suas competências de forma contínua. Com uma revolução de competências em marcha no mercado de trabalho, as empresas, para se manterem competitivas, devem assegurar que as pessoas se qualificam e requalificam.

Promover reuniões individuais entre as chefias e os colaboradores. Segundo um estudo da Buffer, 20% dos trabalhadores em teletrabalho enfrentam dificuldades com a colaboração/comunicação; 20% dizem que a solidão é o seu principal desafio e 18% afirmam ter dificuldades em desconectar após o trabalho. É importante contrariar este efeito com pontos de contacto regular.

Por fim, pensar no trabalho remoto não como um desafio a ultrapassar, mas como uma vantagem a conquistar: não limitar o trabalho a um espaço físico democratiza oportunidades e abre um novo mundo de possibilidades.