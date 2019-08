Pardal Henriques lança “desafio” à Antram. Quer reunir amanhã

O porta-voz dos motoristas de matérias perigosas, Pedro Pardal Henriques, desafiou a Antram para uma reunião amanhã na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa. “Amanhã estarei no ministério do Trabalho às 15 horas e apelo ao bom senso dos dirigentes da Antram”.

O porta-voz lançou “o desafio” aos patrões para “terminar com este caos que já se instalou e vai continuar a aumentar”, porque acredita que os motoristas “vão continuar a parar”.

“Estamos dispostos a encontrar um entendimento, com cedências de parte a parte para resolver esta situação”, disse aos jornalistas, em Aveiras de Cima.

“Se o Dr. André Almeida e a Antram não tiverem a consciência do que estão a provocar ao país e se o Governo não fizer o trabalho de incentivar a Antram a fazer terminar esta palhaçada, a responsabilidade daqui para a frente cabe à Antram, ao Governo e ao Dr. André Almeida”.