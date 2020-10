Poiares Maduro e Rui Tavares pedem anulação de escolha de procuradores europeus

Um grupo de 16 académicos manifesta-se contra a “hipocrisia” do Conselho Europeu na nomeação dos procuradores que terão a cargo a investigação de fraudes com uso de fundos europeus ou fiscais, e pede que o Parlamento Europeu atue para anular a decisão.

As críticas são feitas em carta enviada ao Parlamento Europeu pelo ex-ministro social-democrata Miguel Poiares Maduro, publicada pela Euronews, e subscritas por outras 15 pessoas, entre as quais Rui Tavares, dirigente do Livre e antigo eurodeputado.

Estão em causa as nomeações nacionais para a Procuradoria Europeia, onde as escolhas dos procuradores de Portugal, Bulgária e Bélgica, no quadro do Conselho Europeu, foram contrárias à indicação de um painel independente de seleção. No caso português, este apontava à nomeação da magistrada Ana Carla Mendes de Almeida, acabando por ser escolhido José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra.

“O Conselho decidiu escolher outro candidato que não aquele que foi recomendado pelo painel independente, tudo sem fornecer quaisquer razões quanto à razão pela qual o fez e sem que a sua deliberação tenha sido tornado pública. Tal fere a credibilidade da independência da Procuradoria Europeia e o Estado de Direito na União Europeia”, refere a missiva.

A carta reconhece que o Conselho Europeu não estava obrigado a aceitar as indicações deste júri de seleção, mas insiste que, pelo menos, deveria ter sido justificada a escolha por outro candidato.

“A suspeita (baseada em declarações de alguns governos críticos da decisão) é a de que o Conselho simplesmente substituiu as preferências da comissão independente pelas que foram expressas pelos governos nacionais dos candidatos”, acusa.

O grupo quer agora que o Parlamento Europeu conteste a decisão junto do Tribunal de Justiça da União Europeia. “A União não pode alegar ser uma defensora do Estado de Direito se a sua própria Procuradoria nascer em violação dessas mesmas regras do Estado de Direito”, argumentam.