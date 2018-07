Porsche 959 do Dakar vai a leilão por três milhões

Quando o Dakar partiu de Lisboa, a SCML patrocinou o evento, ligando a imagem da excentricidade da travessia desportiva africana ao prémio monetário do Euromilhões. E vai ser preciso ter uma conta bancária desse tamanho para cometer a excentricidade de adquirir este Porsche 959, igual ao carro que ganhou o Dakar em 1986. Este exemplar vai estar à venda em outubro, no leilão especial do 70.º aniversário da Porsche, organizado pela aconceituada casa de leilões RM Sotheby’s. Apesar deste carro em particular não ter participado no Dakar, é raro o suficiente para justificar um preço de venda que se prevê […]

