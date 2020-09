O Presidente norte-americano, Donald Trump, e o candidato democrata às presidenciais, Joe Biden, enfrentam-se nesta madrugada em Cleveland, Ohio, naquele que é o primeiro debate frente a frente dos oponentes nas presidenciais de 3 de novembro.

De acordo com as indicações da Comissão de Debates Presidenciais, uma organização não partidária, os tópicos centrais do embate serão o Tribunal Supremo, a covid-19, o estado da economia, as questões raciais e a violência nas cidades, a integridade do processo eleitoral e o histórico político de ambos.

Estes pontos foram escolhidos pelo pivô da Fox News Chris Wallace, que vai moderar a discussão na Universidade Case Western Reserve, em Cleveland. O debate é transmitido em todos os principais canais dos EUA e também online, através do YouTube (do canal da estação pública C-SPAN).

Será ainda inevitável falar das polémicas declarações de rendimentos de Trump dos últimos 20 anos, reveladas no domingo pelo New York Times. A longa reportagem do Times que será dividida em vários artigos, alguns ainda por publicar, mostra que o atual presidente teve mais de uma década sem pagar impostos (muito devido aos prejuízos enormes de quase todos os seus negócios), nos dois primeiros anos como presidente só pagou 750 dólares de impostos, tem dívidas enormes a pagar nos próximos três anos e, ao contrário do que disse repetidas vezes, tem vários negócios na Rússia e ganhou muito dinheiro com parcerias com oligarcas próximos de Putin.

No sábado, o presidente Donald Trump nomeou a juíza conservadora Amy Coney Barrett para ocupar a vaga deixada pela morte da progressista Ruth Bader Ginsburg no Tribunal Supremo, uma nomeação que terá de ser confirmada pelo Senado controlado pelos republicanos.

A questão é polémica porque, em 2016, o mesmo Senado impediu o então presidente Barack Obama de nomear Merrick Garland para o lugar de Antonin Scalia, no Tribunal Supremo, durante mais de nove meses.

O primeiro debate acontece quando milhões de norte-americanos já receberam boletins de voto pelos correios e já tiveram oportunidade de votar por correspondência ou presencialmente, num movimento em massa de votação antecipada.

O voto postal, reforçado neste ciclo eleitoral por causa da pandemia de covid-19, tem sido alvo de críticas por parte do Presidente Donald Trump e motivado embates legais entre democratas e republicanos, que querem restringir a sua utilização em dezenas de estados.

Com o presidente a levantar suspeitas sobre potenciais fraudes no voto por correspondência, a integridade do processo eleitoral será um dos tópicos mais importantes da noite de debate.

De acordo com a média das sondagens nacionais, calculada pela plataforma FiveThirtyEight, Joe Biden (50,1% das intenções de voto) tem uma vantagem de sete pontos sobre Donald Trump (43,2%).

Este encontro entre os dois candidatos será replicado em mais dois debates, um a 15 de outubro em Miami, Florida, e o embate final a 22 de outubro, em Nashville, Tennessee.

Pelo meio, a 7 de outubro, os candidatos a vice-presidente – Mike Pence pelo lado republicano e Kamala Harris pelos democratas – vão encontrar-se em Salt Lake City, Utah.

Especialista político diz que os olhos estarão em Biden

O especialista político Mitchell McKinney acredita que o debate presidencial que se realiza esta noite nos Estados Unidos da América (EUA) vai apresentar mais pressão para Joe Biden, com a difícil tarefa de derrotar o atual Presidente.

“Depende do próprio Joe Biden vencer ou perder”, acredita o especialista em debates presidenciais Mitchell McKinney, que acrescenta que o candidato democrata parece entrar nas confrontações com uma vantagem na aprovação do público e com opiniões mais favoráveis.

O primeiro debate televisivo entre Joe Biden e Donald Trump tem uma audiência esperada de 87 milhões de pessoas, das quais apenas 5% ainda não estão decididas sobre quem querem apoiar na eleição de 03 de novembro, diz Mitchell McKinney, antigo conselheiro da comissão de debates presidenciais dos EUA e diretor do Instituto de Comunicação Política da Universidade de Missouri.

“Quando temos um Presidente incumbente que pretende obter mais um mandato, a questão principal do debate — não importa sobre que tópico — é se este indivíduo merece mais quatro anos”, explicou o especialista numa conferência de imprensa ‘online’ nos Estados Unidos, a que a Lusa assistiu.

Joe Biden terá “a tarefa” de adversário e opositor que foca a atenção no historial do Presidente e nas falhas do mandato de 2016 a 2020.

Olhando para o estilo de comunicação e para as publicações nas redes sociais, o esforço de Donald Trump vai ser de diferir essas atenções negativas e continuar a atacar ou utilizar nomes e adjetivos pejorativos contra Biden.

Donald Trump tem, desde há muito, criado a narrativa de que Joe Biden tem problemas de memória, de atenção ou de energia, pelo que se houver uma gafe ou uma ‘branca’ do antigo vice-presidente no debate, só servirá “para alimentar e solidificar esta narrativa”.

Mitchell McKinney acrescenta que já não haverá muito que Trump faça ou diga que choque o eleitorado, porque o comportamento do Presidente já é “típico” e conhecido.

O especialista defende que, nos três debates em que se vão opor os dois candidatos à Presidência dos Estados Unidos, a vitória não vai para quem mostrar mais inteligência e souber os factos e números de cor, mas sim para quem mostrar o poder da oratória, com mais força de expressão e de persuasão.

Os estudos de Mitchell McKinney no Instituto de Comunicação Política da Universidade de Missouri concluem que os debates presidenciais mudam a opinião dos indecisos: “os debates têm demonstrado serem capazes de atingir aquela fatia muito pequena de indecisos, descomprometidos [com partidos políticos] e persuasíveis”.

Entre os 5% que veem o debate sem uma opinião formada, mais de metade desses toma uma decisão depois dos debates, assegurou o especialista. Esse grupo é também, segundo Mitchell McKinney, um dos que se mobiliza e vota mais, depois da “exposição à mensagem” televisiva.

“O debate pode ser consequencial, até nos resultados da eleição”, apesar de que ter uma melhor performance no debate não garanta a vitória na eleição.

“Os debates geram mais conversação política entre cidadãos” do que um único evento de campanha e os impactos notam-se durante dias nas sondagens, notícias, comentários, nas redes sociais e até nos programas de entretenimento e comédia, reflete o professor da Universidade de Missouri.

Com as tecnologias, o debate pode ser “experienciado” por muito mais pessoas do que aquelas que vão mesmo assistir aos 90 minutos na noite de terça-feira (madrugada de quarta-feira em Portugal).

É nos debates contra o oponente e com atenções mais focadas que se vê o candidato “real” e “autêntico”, pela forma como reage e fala, sustenta Mitchell McKinney.

Quem assistir poderá também encontrar uma “forma de comunicação credível e útil”, porque os candidatos não podem controlar as mensagens que vão surgir ao longo do debate, com segmentos de 15 minutos dedicados a diferentes tópicos e com uma conversa orientada pelo jornalista moderador (Chris Wallace no debate desta noite).

Donald Trump e Joe Biden vão voltar a enfrentar-se em mais dois debates televisivos, a 15 e 22 de outubro.

Os candidatos a vice-presidente, Mike Pence e Kamala Harris, também têm um debate televisivo, a 07 de outubro.

Joe Biden fez parte de um momento histórico dos debates televisivos como candidato a vice-presidente em 02 de outubro de 2008, contra Sarah Palin, a única vez da história dos EUA em que um debate vice-presidencial teve mais audiência do que um debate entre candidatos a Presidente, na altura Barack Obama e John McCain.