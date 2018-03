Quase 50 pedidos de informação sobre StartUp Visa e 87% oriundos do Brasil

O Ministério da Economia divulgou hoje que até ao momento foram “sinalizados 46 pedidos sobre o StartUp Visa”, sendo que 87% são oriundos de “potenciais empreendedores brasileiros e 4% franceses”, embora também haja do México, Reino Unido e Turquia.

As candidaturas ao programa StartUp Visa têm início em 15 de março e podem ser realizadas através do ‘site’ do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação.

“O StartUp Visa, enquanto programa de acolhimento a estrangeiros que pretendam desenvolver projetos de empreendedorismo ou de inovação em Portugal, prevê a concessão de vistos de residência e apoio a imigrantes na criação e instalação de empresas de base tecnológica”, recorda o ministério tutelado por Manuel Caldeira Cabral.

A primeira fase do StartUp Visa fica “concluída nos próximos dias, com a certificação de 71 incubadoras, sendo que cerca de 20 estão localizadas no interior do país e uma na Madeira”, adianta o ministério, em comunicado.

De acordo com o IAPMEI, “foram rececionadas 71 candidaturas, com a grande maioria da zona de Lisboa, seguindo-se Porto, Leiria e Aveiro”.

A fase para submissão de candidaturas para certificação de incubadoras terminou em 28 de fevereiro, estando neste momento a decorrer o processo de análise.