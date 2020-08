Queixas contra operadoras de comunicações elétronicas duplicaram em julho

Os portugueses consumiram mais serviços de comunicação desde a pandemia, mas também reclamaram mais do seu funcionamento. É isso mesmo que revelam os últimos dados da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM).

No mês de julho, chegaram ao conhecimento da ANACOM cerca de 13.400 reclamações sobre serviços de comunicações, mais 36% do que em julho de 2019. Destas, 65% são referentes às comunicações eletrónicas.

Desde a declaração do estado de emergência, as reclamações continuam a subir, tendo agora atingido o valor mais alto dos últimos 12 meses abrangendo as comunicações telefónicas, eletrónicas e postais.

No topo estão as queixas sobre os serviços de comunicações eletrónicas, que dispararam 94% em julho de 2020 face a igual período de 2018, passando das 2.700 para as 5.300.

Todos os principais operadores viram aumentar muito significativamente as suas reclamações. Mas a MEO foi o operador mais visado, representando 36% das queixas do setor.

Os assuntos mais contestados foram a gestão de contratos pelos utilizadores, o cancelamento de serviços e as avarias. Em julho de 2020 as avarias e a ligação inicial de serviços fixos foram os assuntos em que as reclamações mais aumentaram.

O meio mais utilizado para apresentar queixa continua a ser o livro de reclamações eletrónico, que registou cerca de 8.200 contactos em julho de 2020, mais 85% do que em igual período do ano anterior.

Segundo o comunicado da ANACOM, este disparo de protestos ter-se-á devido, “em larga medida, ao efeito das medidas de reação à pandemia COVID-19 e à maior utilização de serviços de comunicações neste período de crise”.

Já quanto aos livros de reclamações físicos, estes registaram cerca de 3.500 reclamações em julho de 2020, menos 22% do que em julho de 2019, refletindo ainda o impacto do confinamento, mas a sua utilização tem vindo a recuperar desde o fim do estado de emergência.

No setor postal, as reclamações também aumentaram consideravelmente, na casa dos 70%, representando 35% do total registado em julho.

Embora todos os principais operadores de serviços tenham visto aumentar muito significativamente as suas reclamações, os CTT foram o maior alvo, tendo motivado 77% das reclamações no sector. A DPD foi o operador em que mais aumentaram o número de reclamações neste período face ao verificado em igual período de 2019.

Os assuntos mais reclamados pelos utilizadores foram o atraso na entrega, o extravio e a entrega na morada errada. Este foi o assunto que mais aumentou.