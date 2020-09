Regresso do comboio-hotel cada vez mais longe: CP devolve material

É cada vez menos provável o regresso do comboio-hotel que liga Portugal a Espanha e a França. A CP vai devolver na quinta-feira as duas carruagens alugadas à Talgo para o Sud Expresso (para Hendaye). Por causa do novo coronavírus, este centenário serviço ferroviário está suspenso desde 17 de março, tal como o Lusitânia Comboio Hotel. Não há previsão para o regresso destas viagens.

Pelas 8h40 desta quinta-feira, vai partir uma marcha especial de Lisboa-Santa Apolónia, com chegada a Vilar Formoso pelas 19h25, segundo informação a que o Dinheiro Vivo teve acesso junto de fontes ferroviárias. As duas carruagens estavam paradas em Santa Apolónia desde meados de março.

O comboio Sud Expresso é explorado exclusivamente pela CP mas a transportadora portuguesa aluga o material circulante à fabricante de comboios Talgo desde 2010. A manutenção e outros serviços associados ficam por conta da Renfe, a congénere espanhola da empresa pública ferroviária.

Só neste ano, estava previsto que os encargos com o comboio para França atingissem os dois milhões de euros, segundo portaria publicada em 2018. O serviço não é lucrativo e registou perdas de três milhões de euros nos últimos anos. No passado, este comboio foi utilizado, por exemplo, para Mário Soares e outros dirigentes políticos exilados voltarem a Portugal já depois do 25 de abril de 1974.

O Sud Expresso segue em conjunto com o Lustiânia Comboio Hotel até Medina del Campo, já em Espanha. O Lusitânia é explorado, em conjunto, pela CP e pela Renfe e tem gerado prejuízos anuais de dois milhões de euros. As carruagens ao serviço do comboio para Espanha estão guardadas em Toledo há vários meses.

Só que a transportadora ferroviária espanhola não tem mostrado interesse em voltar a operar comboios noturnos, mesmo depois da reabertura da fronteira, dia 1 de julho, e da conclusão, no final de agosto, dos trabalhos de eletrificação entre Vilar Formoso e Salamanca.

O ministro das Infraestruturas, que tutela a CP, já admitiu a dificuldade em retomar esta viagem. “Nós não conseguimos ter as ligações internacionais sem o acordo da Renfe”, referiu Pedro Nuno Santos, na terça-feira, à margem da inauguração de uma nova ligação rodoviária entre Mondim de Basto e Celorico de Basto, citado pela Lusa.

O Dinheiro Vivo tentou obter esclarecimentos na tarde de quarta-feira mas não recebeu resposta a tempo da redação deste texto.

Atualmente, as viagens de comboio para Espanha são possíveis através de um comboio único diário entre Porto e Vigo (Celta) ou então de uma ligação regional entre Entroncamento e Badajoz (Linha do Leste).

Tudo é diferente na Europa

No resto da Europa, as transportadoras estão a retomar os comboios noturnos entre países. Estas viagens proporcionam refeições e dormida ao nível ou mesmo melhores do que num hotel, assim como o ponto de partida e o ponto de chegada se encontram no centro das cidades. Num comboio, também pode subir a bordo a poucos minutos do início da viagem, enquanto num aeroporto tem de estar no local pelo menos 60 ou 90 minutos antes da partida.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunicou em julho a reabertura das ligações noturnas, como forma de poupar as emissões ambientais. Países como Áustria, Suécia e Alemanha também têm planos para retomar estas viagens.

Neste verão, a companhia Regiojet inaugurou um serviço noturno que liga a República Checa à Eslováquia, Hungria, Eslovénia e Croácia. Também existem comboios noturnos entre Rússia e França e entre Moscovo e Alemanha.