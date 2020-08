Hacker Rui Pinto perto de ser libertado

De acordo com o DN, o hacker Rui Pinto vai deixar esta tarde as instalações da Polícia Judiciária onde estava em prisão domiciliária desde abril. O responsável pelo caso internacional Football Leaks está acusado de 90 crimes e aguardará assim o julgamento em liberdade.

“A decisão foi do juíz de julgamento e terá tido em conta a colaboração que Rui Pinto com as autoridades judiciais”, de acordo com o DN.

Recorde-se que devido a essa mesma colaboração com a polícia, a 9 de abril passado Rui Pinto, que estava em prisão preventiva desde 22 de março de 2019, foi colocado em prisão domiciliária, mas em habitações disponibilizadas pela Polícia Judiciária (PJ) e sem acesso à internet, por decisão do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.

O despacho da Juíza de Instrução Criminal (JIC) Cláudia Pina na altura indicava que, “analisando a pretensão” do arguido quanto à alteração da medida de coação e “as informações remetidas” pela PJ, constata-se que neste momento “encontram-se alteradas as exigências cautelares” relativas à aplicação da prisão preventiva, acrescentando que uma medida de coação menos gravosa “assegura de modo suficiente os perigos de fuga, de conservação da prova e de continuação da atividade criminosa”.

(em atualização)