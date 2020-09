Ryanair reforça capital em 400 milhões de euros

A Ryanair reforçou o seu capital social em 400 milhões de euros. A companhia aérea irlandesa realizou na quinta-feira uma oferta privada de ações (share placement), segundo informação divulgada esta sexta-feira pela estação local RTE.

O grupo liderado por Michael O’Leary emitiu um total de 35 242 291 ações, cada uma por 11,35 euros, o que representou um desconto de cerca de 2,6% sobre o preço de fecho de mercado na última sessão.

Garantir o pagamento da dívida de curto prazo (até 12 meses) e aproveitar as oportunidades criadas pela covid-19 são apontadas como as principais razões para esta operação. Vários administradores e até o presidente executivo do grupo Ryanair participaram nesta operação.

No final de junho, a Ryanair contava com 3,9 mil milhões de euros em tesouraria e aviões avaliados em cerca de 7 mil milhões de euros.

Mesmo assim, a empresa prepara-se para “cortes selvagens” nas operações nos próximos meses. Em Portugal, por exemplo, não serão contratados quaisquer trabalhadores temporários, tendo em conta as baixas expetativas de passageiros para o período do inverno.