Santander e universidades canalizam 1,5 milhões para apoiar estudantes

O Santander e as instituições de ensino superior em Portugal irão canalizar mais de 1,5 milhões de euros para apoiar os estudantes e famílias em necessidades económicas, sociais e de saúde pública decorrentes do Covid-19, anunciou hoje o banco.

No âmbito dos programas de mecenato entre o banco e as universidades, as várias instituições estão a utilizar fundos do banco para apoio aos estudantes que começarem a sentir os efeitos económicos e sociais da pandemia. No imediato serão disponibilizadas fundos para alunos que já se encontram em situação de emergência económica. A partir de setembro serão atribuídas mil bolsas de apoio social.

As medidas incluem também a aquisição de computadores e equipamento informático para garantir que todos os alunos possam ter acesso ao ensino à distância nas melhores condições possíveis. Esta medida vai também estender-se aos funcionários das instituições potenciando o seu teletrabalho.

Na área da Saúde, as verbas do Santander permitirão às universidades e politécnicos intensificar um papel muito importante no combate ao Covid-19 ao qual estão a ser chamados, adaptando os seus laboratórios para a produção de testes e utilizando impressoras 3D para a produção de equipamento de proteção para o pessoal de saúde que tanto escasseiam no mercado.

Algumas destas instituições arrancaram já com iniciativas relevantes, também elegíveis, como a disponibilização das suas infraestruturas para hospitais de campanha, acolhimento de doentes, alojamento para funcionários de saúde em residências universitária, entre outros.

Cada universidade ou instituto politécnico selecionará ainda medidas locais que pretende realizar, tendo em conta as necessidades mais proeminentes das cidades em que estão inseridas.

Adicionalmente, o banco vai criar um fundo para atribuição imediata a fim de acelerar projetos de impacto social ligados ao Covid-19, que estejam a ser desenvolvidos por voluntários universitários.

O Santander colabora atualmente com 50 instituições do Ensino Superior, em Portuga, investindo anualmente mais de 7 milhões de euros na área de Responsabilidade Social e Corporativa.