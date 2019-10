Setor público agrava endividamento da economia em agosto

O endividamento do setor não financeiro aumentou 400 milhões de euros em agosto, face ao mês anterior, fixando-se em 724 mil milhões de euros, devido ao maior endividamento do setor público.

Do valor de endividamento total, o setor público é responsável por 319,8 mil milhões de euros, cabendo ao setor privado um montante de 404,2 mil milhões de euros.

Face ao mês de agosto de 2018, o endividamento da economia subiu 1.417 milhões de euros.

“O aumento do endividamento do setor público traduziu-se, sobretudo, no incremento do endividamento face ao exterior, parcialmente compensado pela diminuição do endividamento face às próprias administrações públicas, às empresas e ao setor financeiro”, explica o Banco de Portugal numa nota de informação estatística divulgada esta segunda-feira.

Adianta que no setor privado o endividamento dos particulares aumentou 200 milhões de euros no mês de agosto, enquanto o endividamento das empresas das empresas privadas caiu 200 milhões de euros.

A dívida total dos particulares subiu para 140 mil milhões de euros em agosto, o valor mais alto dos últimos três anos, segundo dados do Banco de Portugal.

Os dados hoje divulgados incorporam revisões desde 2007 efetuadas pelo supervisor financeiro.

