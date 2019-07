Siza Vieira: “É pouco compreensível” que ganhos alcançados sejam postos em causa

Os camionistas vão fazer greve a partir de 12 de agosto. O governo já tinha pedido aos portugueses para se começarem a preparar para a falta de combustíveis. Pedro Siza Vieira, ministro Adjunto e da Economia, reiterou esta sexta-feira, 26 de julho, que “temos todos de preparar-nos para uma greve que terá seguramente transtornos para os portugueses e num período de férias, crítico em termos de emergência e proteção civil, como é uma época de fogos”.

Os efeitos da paralisação dos motoristas podem atingir vários quadrantes da economia e o governo quer minimizar os efeitos desta greve, indo estipular os serviços mínimos a cumprir até ao início de agosto. Siza Vieira disse ainda que “as empresas fizeram grandes cedências”, após a greve realizada pelos motoristas de matérias perigosas, em abril, na época da Páscoa.

“O principio de acordo que foi celebrado, não existe contrato coletivo fechado, já concedia ganhos muito significativos para os motoristas já em janeiro do próximo ano. É pouco compreensível que os ganhos significativos que já foram conseguidos possam ser postos em causa por causa de um reivindicação salarial a propósito de 2021 ou 2022. O transtorno que esta greve pode causar aos portugueses por causa de coisas que só terão impacto daqui a dois ou três anos é algo que é muito pouco compreensível”.

Os representantes dos motoristas, de acordo com a Lusa, pretendem um acordo para aumentos graduais no salário-base até 2022: 700 euros em janeiro de 2020, 800 euros em janeiro de 2021 e 900 euros em janeiro de 2022, o que com os prémios suplementares que estão indexados ao salário-base, daria 1.400 euros em janeiro de 2020, 1.550 euros em janeiro de 2021 e 1.715 euros em janeiro de 2022.

Siza Vieira defendeu ainda que “sabemos que as empresas fizeram um esforço muito grande para corresponder às expectativas dos trabalhadores” após a paralisação de abril. “Sabemos que muito dificilmente as empresas, senão propriamente impossível, que as empresas façam novas cedências. Esta greve não visa obter ganhos negociais. Os ganhos negociais possíveis já foram feitos. Seguramente, em 2021 e 2022 poderá haver condições para avaliar aquilo que nessa altura será possível fazer mas é por nos parecer que esta greve tem um impacto tão negativo, que por causa de assuntos que só vão ter impacto daqui dois ou três anos e que podem por em causa os ganhos que os trabalhadores já conseguiram agora”.

Segundo fonte sindical, citada pela agência de notícias, existem em Portugal cerca de 50.000 motoristas de veículos pesados de mercadorias, 900 dos quais a transportar mercadorias perigosas.