Só testes em massa podem evitar vaga devastadora no regresso às aulas

Como conciliar o objetivo, já definido pelo Governo, de voltar ao ensino presencial com o imperativo de conter a pandemia? A resposta está em testes em larga escala, rastreamento de contactos e isolamento efetivo de infetados, sem a qual se arrisca “uma segunda vaga de contágios com pico em dezembro, duas vezes mais violenta que a original”, prevê um estudo publicado na revista científica “The Lancet”, aplicado à realidade britânica.

As conclusões deste estudo também ajudam a antecipar os cenários possíveis em Portugal, agora que o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino superior, Manuel Heitor, acaba de exigir que as instituições garantam aulas presenciais no próximo ano letivo, ainda que em alternância com modelos à distância, e com medidas de prevenção como a realização de testes imunológicos e o alargamento dos horários, que podem ser extensíveis aos sábados. Manuel Heitor apela também a uma maior modernização pedagógica, para além das mais básicas medidas de prevenção do contágio.

Para prever a evolução do vírus, os investigadores britânicos utilizaram um modelo designado ‘Covasim’ para calcular a base de transmissão individual do vírus em conformidade com o cenário epidémico no Reino Unido, que teve, por exemplo, em conta a abertura das aulas a tempo inteiro ou a 50%.

“Estimámos o número de novas infeções, casos e mortes, além do número efetivo de reprodução em função das diferentes estratégias (na reabertura de escolas). Numa análise sensível tendo em conta as incertezas da simulação do modelo, também simulámos a taxa de contágio das crianças e jovens adultos com menos de 20 anos sobre 50% dos familiares com idades superiores”, descrevem os autores do estudo.

O que os investigadores concluíram é que, com um nível crescente de testes à covid-19 (entre 59% e 87% dos casos) e um rastreio efetivo acompanhado de medidas de isolamento, o regresso da epidemia pode ser prevenido.

“Assumindo que 68% dos contactos podem ser rastreados, estimamos que 75% dos indivíduos com sintomas da infeção precisem de ser testados e os casos positivos submetidos a isolamento, se as escolas reabrirem a tempo inteiro em setembro, ou 65% se for em part-time e com os alunos em sistema rotativo”, adiantam os investigadores. “Se apenas 40% dos contactos forem rastreados, estes números aumentam para 87% e 75%, respetivamente”.

“No entanto, sem este nível de testes e rastreamento de contactos, a reabertura de escolas, juntamente com o gradual relaxamento das medidas de confinamento, podem induzir a uma segunda vaga, com pico em dezembro de 2020, se as escolas abrirem a ‘full time’ em setembro, e em fevereiro de 2021, se for adotado um sistema rotativo dos alunos”, advertem.

“Em qualquer dos casos, a segunda vaga de infeções iria resultar numa segunda vaga de infeções 2 a 2,3 vezes superior à vaga original de covid-19”, alertam ainda os autores.

A conclusão geral do estudo é que, “para prevenir uma segunda vaga de covid-19, com o relaxar das regras de distância física, incluindo a reabertura de escolas, tem de haver no Reino Unido testes em larga escala à população de indivíduos sintomáticos e um rastreio efetivo dos seus contactos, seguidos de medidas de isolamento de indivíduos diagnosticados como casos positivos”, refere o estudo replicado no Expresso.