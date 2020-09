Sociedade mineira entrega material escolar a 5 mil alunos no Alentejo

A Somincor-Sociedade Mineira de Neves Corvo SA anunciou esta semana um contributo para as comunidades dos municípios alentejanos com os quais mantém relações de continuidade territorial.

Em comunicado a empresa explica que pelo início do ano letivo ser sempre um momento de grande exigência para as famílias na aquisição dos materiais escolares e na reativação das rotinas de suporte ao processo educativo dos mais jovens fez este contributo. E qual é? Para além dos apoios escolares conferidos aos filhos dos trabalhadores da empresa, disponibilizou também cinco mil kits de material escolar à população escolar dos municípios envolventes à sua operação.

Estes kits são compostos por uma mochila, cadernos e diversos materiais de escrita, que são essenciais para o processo educativo. O atual contexto pandémico e de contração da economia implica novas limitações às disponibilidades das famílias.

Os kits foram entregues nas últimas duas semanas de agosto nas Câmaras Municipais de Almodôvar, Aljustrel, Castro Verde, Ourique, Mértola (nas quais serão destinados para cobrir toda a população escolar do primeiro ciclo ao secundário), tendo sido ainda entregues kits em Beja e no Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança (distrito de Setúbal).

A entrega dos kits será articulada entre as Câmaras Municipais e os Agrupamentos de Escolas durante este mês. A empresa diz que “reafirma o compromisso com a região, complementando-o com um elevado sentido de responsabilidade ambiental e social, num contexto exigente determinado pela pandemia em que todos os contributos individuais são fundamentais para os resultados construídos por todos”.