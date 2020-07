“Somos dos poucos na Europa que faz restrição na capacidade dos transportes”

Temos de falar mais da ferrovia por causa da pandemia. Nós continuamos a ver os comboios cheio na hora de ponta, e há muitos relatos disso. O senhor ministro disse que não, que não estavam sobrelotados. A verdade é que continua a haver alguma sensação de insegurança de viajar de comboio. Em que ponto é que estamos e como é que se gere esta tema do transporte público ferroviário com uma pandemia que continua grave em Lisboa, sobretudo.

É um tema muito difícil porque eu tenho consciência que eu não posso dizer frases como aquela – e eu digo algumas das quais me arrependo a seguir mas na realidade nós temos aqui dois fenómenos. Temos a percepção das pessoas que é de insegurança, que é real. As pessoas têm receio, é um espaço fechado, é um transporte coletivo e portanto o receio é real. Agora, eu não posso é dizer que a lotação é muito elevada quando na realidade ela não é e nós estamos a perder dinheiro. A CP está a perder muito dinheiro hoje. E está a perder porque não tem procura. Nós temos alguns comboios onde temos uma lotação já perto dos dois terços ou mesmo a passar. Mas por exemplo, um comboio tem 70% e o comboio que vai antes ou depois vai com 30 ou 40… Nós percebemos que o problema existe mas ele não é de fácil solução.

Mas o que está a dizer aos portugueses é que não há solução para isso?

Não, mas nós também temos que relativizar algumas coisas. Primeiro, os estudos vão-nos dizendo que não é nos transportes públicos que a transmissão ocorre. Nós sabemos que Madrid, Berlim, Paris, Londres não têm a lotação restringida e sabemos também que é difícil controlar a lotação num comboio, por exemplo, de Sintra, que tem leva duas mil pessoas, que tem 20 e tal portas, 4 plataformas na estação… Não conseguimos controlar, é impossível. Temos que garantir que as pessoas todas usam máscara e garantir a higienização – nós fazemos diária sempre que possível mais do que uma vez dos comboios. Mas é importante que todos saibam também que a CP tem 2000 trabalhadores que trabalham diariamente dentro de comboios e nós só tivemos 3 infectados em 2000 trabalhadores. Também não estou a dizer que é seguro. Nós estamos aqui os cinco e o risco existe. Eu não estou a dizer que não existe risco no transporte público. Agora, os estudos internacionais vão-nos mostrando que não é esse o problema e depois temos realidade concreta da CP e isto é também relevante. Nós queremos que a economia volte, que as pessoas voltem a trabalhar. No pré covid a linha de Sintra já era um problema. Chegávamos a ter o comboio de Sintra com o 120, 130 140 %. Agora imaginem imitar a 66%. Isso quer dizer que metade das pessoas que usavam o comboio para ir trabalhar neste momento não conseguem ir de comboio. Vão como? Ou não chegam a Lisboa ou vão encher o IC19.

Admite deixar cair a questão das limitações à capacidade?

Eu acho que nós temos que equacionar isso porque de outra forma nós vamos ter problemas sérios de mobilidade na área metropolitana de Lisboa. E a verdade é que nós somos dos poucos países da Europa que faz essa restrição. A maioria das capitais onde há inclusivamente uma intensidade de utilização do transporte urbano muito maior do que na área metropolitana de Lisboa não tem essa limitação.