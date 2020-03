Sonae encerra 260 cafetarias Bagga. Trabalhadores reforçam Continente

A Sonae encerrou hoje as 260 cafetarias Bagga e as que se encontram integradas nas lojas Continente.

Os cerca de 1.800 colaboradores, informa a empresa em comunicado, “irão preferencialmente, durante este período, incorporar funções nas lojas Continente – Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia – contribuindo assim para o esforço coletivo de manter a atividade com a máxima normalidade”.

A dona do Continente reforça que “a manutenção dos horários e o esforço acrescido na reposição de produtos permite que todos possam realizar as suas compras e em horários desfasados, evitando assim filas e concentrações de pessoas”.

Os horários estão disponíveis aqui.

Os centros comerciais portugueses vão manter-se abertos mas apenas com os serviços essenciais decretados pelo Governo. Entre as lojas que vão ficar abertas estão os hipermercados, farmácias e papelarias.

Notícia atualizada às 17:20 com Sonae MC a corrigir informação anterior: as cafetarias encerram este sábado e não no domingo