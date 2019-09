TAP. Fogo em motor de avião interrompeu operações na Portela

Uma falha num motor de um avião da TAP, que chegou a provocar uma labareda visível, interrompeu a operação no aeroporto da Portela durante a tarde desta quarta-feira. Em causa esteve um problema técnico num motor do avião que fazia a ligação a Veneza, confirmou a TAP ao Dinheiro Vivo, depois de o Correio da Manhã ter noticiado a existência de uma explosão.

“A TAP confirma que o Airbus A320 que faria o voo TP862 Lisboa-Veneza teve uma falha técnica no motor durante o início do processo de descolagem, que foi imediatamente interrompido pela equipa de Pilotos”, referiu a empresa ao Dinheiro Vivo.

A TAP garantiu ainda que “não houve qualquer consequência para os passageiros a bordo, que seguirão viagem noutro voo da companhia”.

As imagens do fogo são porém visíveis, como ostra o vídeo (a partir do minuto 26).

Contactada, também a ANA, gestora aeroportuária responsável pela infraestrutura de Lisboa, acrescentou tratar-se de “um problema técnico ocorrido durante a fase de rodagem para a pista e que provocou a imobilização de aeronave da TAP”.

A empresa que gere os aeroportos nacionais adiantou ainda que o incidente “obrigou à interrupção das aterragens no período entre as 15h14 e as 15h45 sendo que desde essa hora a operação decorre com normalidade”.