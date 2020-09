Taxa de inflação recua em agosto e atinge valor negativo na zona euro

A taxa de inflação anual recuou em agosto para um valor negativo de 0,2% na zona euro e desceu para os 0,4% na União Europeia (UE), segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

Na zona euro, os -0,2% comparam-se com os 0,4% registados em julho e uma inflação de 1,0% em agosto de 2019.

Na UE, o recuo para os 0,4% em agosto é comparado com os 0,9% de julho e os 1,4% homólogos.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, Chipre (-2,9%), Grécia (-2,3%) e Estónia (-1,3%) apresentaram as menores taxas de inflação, com a Hungria (4,0%), a Polónia (3,7%) e a República Checa (3,5%) a registarem as mais altas.

Num total de 14 Estados-membros, incluindo Portugal, com -0,2%, as taxas de inflação anual foram negativas, em agosto.

Face a julho, a inflação anual recuou em 16 Estados-membros, manteve-se estável em cinco e aumentou noutros seis.