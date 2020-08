Taylor Swift doa 26 mil euros a estudante portuguesa para estudar em Inglaterra

A cantora norte-americana Taylor Swift ajudou uma estudante portuguesa que concluiu o secundário em Londres a angariar 40 mil libras (46,6 mil euros), objetivo a que se tinha proposto na Internet, para prosseguir os seus estudos na universidade.

Vitória Mário apresenta-se na página de angariação de fundos que criou como “uma rapariga negra de 18 anos com um sonho”: prosseguir os estudos em matemática na Universidade de Warwick, no centro de Inglaterra.

Para tal, pediu ajuda a centenas de empresas, assim como distribuiu pelas caixas de correio locais pedidos de ajuda para financiar o curso de quatro anos, incluindo despesas de habitação.

A jovem tinha já atingido quase metade do seu objetivo quando foi surpreendida por um donativo de 23.373 libras (mais de 26.000 euros) de Taylor Swift para atingir a meta prevista.

“Vitória, deparei-me com a tua história online e estou tão inspirada pela tua vontade e dedicação em transformar os teus sonhos em realidade que quero presentear-te com o resto do que falta ao teu objetivo. Boa sorte com tudo o que fazes! Com amor, Taylor”, escreveu na página da angariação de fundos a artista de 30 anos, que visitou Portugal antes de se tornar uma celebridade mundial.

Um amigo de Vitória publicou a história na rede social Twitter, de que a cantora “gostou”, sem comentar.

Em declarações à BBC, Vitória Mário considerou “ótimo” o gesto de Taylor Swyft e agradeceu à cantora norte-americana “com todo o coração”.

Vitória mudou-se de Portugal para Londres em 2016, quando ainda não falava inglês, e concluiu o secundário com notas máximas.

“O meu pai morreu e a minha mãe ficou em Portugal. Afastar-me dela foi difícil, mas foi um sacrifício que valeu a pena”, escreveu na página de angariação de fundos.

Na mesma página, a jovem estudante portuguesa assinala que as mulheres, especialmente as mulheres negras, estão sub-representadas no meio académico no campo em que quer entrar, a matemática.