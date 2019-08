Tenho prestações em atraso para pagar. O que devo fazer?

As cartas do banco não param de chegar e já não consegue fazer face ao pagamento de todos os créditos que contraiu. Esta é uma situação que pode acontecer a muitas famílias. O primeiro conselho do Doutor Finanças, empresa de consultoria de Finanças Pessoais, para evitar este cenário é saber sempre quantos créditos tem.

“Isto acontece muitas vezes porque somos surpreendidos com um cartão de crédito em mora que já não nos recordávamos, ou com um descoberto bancário de uma conta que tivemos e nunca cancelámos”, indica Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças.

A sugestão é consultar o seu mapa de responsabilidades com regularidade e certificar-se de que conhece o seu histórico bancário. Só assim vai ter a certeza de como está a sua situação financeira. Uma das formas de fazer face ao pagamento de vários créditos é consolidá-los – a junção de todos os créditos (exceto os hipotecários, os comerciais e os renegociados) num só, com melhores condições -, negociando com o seu banco.

Se já estiver em incumprimento com algum crédito ou se já tiver o seu nome na “lista negra” do Banco de Portugal”, a solução já não passa pela consolidação, alerta o Doutor Finanças, mas sim pela renegociação. “Deverá contactar a instituição de crédito para negociar soluções de pagamento, com o objetivo da regularização extrajudicial de incumprimentos de contratos de crédito”. Este procedimento fará com que possa beneficiar de um conjunto de direitos e de garantias na obtenção de um acordo com as instituições de crédito, evitando assim o recurso a tribunais.

“Antes, o Doutor Finanças conseguia ajudar as pessoas a tratar da negociação dos créditos, no entanto, com a entrada em vigor da nova legislação do Banco de Portugal sobre os intermediários de créditos, a 1 de janeiro de 2018, deixámos de poder fazê-lo”, conta Rui Bairrada.