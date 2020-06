The Last of Us Parte II vende mais de 4 milhões de cópias e bate recorde

A Sony Interactive Entertainment anunciou esta sexta-feira em comunicado que foram vendidas mais de 4 milhões de unidades do videojogo The Last of Us Parte II, entre o dia 19 de junho e até dia 21. O feito é um recorde em rapidez de vendas para jogos exclusivos para a PlayStation 4.

O famoso e popular título da Naughty Dog está disponível desde dia 19 de junho em formato físico, mas também em formato digital na PlayStation Store, por um valor indicado de 69,99€ – é para maiores de 18 anos.

The Last of Us Parte II tem estado a ser marcante este ano para o mundo dos videojogos, conseguindo notas altas pela crítica especializada – com 94 no Metacritic – e, claro, com um grande sucesso de vendas em plena pandemia.

O canal oficial de YouTube da PlayStation Portugal transmitiu já este mês o MODO PlayStation Live, que pretende oferecer “uma verdadeira celebração para toda a comunidade de um dos jogos mais esperados de sempre para a PS4”, diz a Sony.

The Last of Us Parte II é descrito como uma aventura intensa, dramática e emotiva, onde os jogadores terão a oportunidade de enfrentar os crescentes conflitos morais criados pela incansável busca de vingança da protagonista Ellie.

“Estamos profundamente gratos aos milhões de fãs em todo o mundo que jogaram o The Last of Us Parte II e que partilharam as suas experiências connosco ao longo da última semana”, disse em comunicado Neil Druckmann, diretor criativo e responsável máximo da saga The Last of Us, acrescentando que tem sido incrível testemunhar as discussões ponderadas que têm surgido em torno do título, que desafia os jogadores de várias formas inesperadas.