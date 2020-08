TikTok escolhe Irlanda para primeiro data center na Europa

O TikTok escolheu a Irlanda para instalar o primeiro data center na Europa. A aplicação de vídeos curtos já tinha demonstrado o interesse pelo mercado europeu, onde tem vindo a anunciar várias vagas de trabalho ao longo dos últimos meses.

Em comunicado, a empresa sinaliza a intenção de criar o primeiro data center na Europa, referindo que se trata de um “investimento de aproximadamente 420 milhões de euros, que permitirá criar centenas de novos trabalhos e desempenhar um papel principal na salvaguarda e proteção dos dados dos utilizadores.

Na comunicação a app refere que a operação na Irlanda já é importante para a expansão das operações europeias, recordando que é lá que está instalado um centro de confiança e segurança para a região EMEA (Europa, Médio Oriente e África), em Dublin. Este centro foi instalado no início deste ano.

O TikTok anuncia ainda que espera ter este centro “aberto e operacional até ao início de 2022”.

Além de ser mais um ponto de expansão para a presença da empresa chinesa na Europa, este anúncio é feito após o chumbo da União Europeia à ferramenta de dados conhecida como Privacy Shield, que permitia fazer transferências de dados para os Estados Unidos. A decisão foi anunciada no mês passado, afetando um conjunto de empresas que armazenam dados de clientes e utilizadores europeus em localizações externas à União Europeia.

De acordo com o parecer do Tribunal Europeu, na sequência desta decisão, as empresas que pretendam transferir dados pessoais de cidadãos europeus para o estrangeiro deverão garantir o mesmo nível de proteção contemplado no RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados).

Neste momento, o TikTok está no centro de uma polémica entre os Estados Unidos e a China. Donald Trump anunciou na semana passada a intenção de banir o TikTok dos Estados Unidos, alegando que a aplicação representa um risco de segurança nacional.

Entretanto, a Microsoft anunciou que está em negociações com o TikTok para adquirir as filiais dos EUA, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Trump estabeleceu ainda o dia 15 de setembro como o prazo limite para as negociações – caso contrário, a aplicação de vídeos curtos será banida do país.

Esta semana, de acordo com a Reuters, a ByteDance, a dona do TikTok, já anunciou que “está a avaliar a possibilidade de estabelecer os escritórios fora dos Estados Unidos, para melhor servir os utilizadores globais”. A Europa apresenta-se como uma forte possibilidade, já que o nível de tensão para com a aplicação parece ser menor do que nos EUA. Pelo menos na Irlanda, de acordo com o comunicado da agência estatal de investimento, a decisão de instalação deste data center foi “bem recebida e posiciona a Irlanda como uma localização importante para as operações globais da companhia”.

Meios britânicos como a BBC reportam que cidades como Londres ou Dublin farão parte da lista de possibilidades.

De acordo com a Business Insider, o TikTok já contará com 800 trabalhadores na Europa.