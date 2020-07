TVI. Direção de informação integra dois jornalistas da casa

Depois de nos últimos dias a Media Capital – dona da TVI – ter confirmado o nome de Anselmo Crespo para o cargo de diretor de Informação da estação, esta sexta-feira foram revelados os restantes elementos que vão fazer parte da direção de Informação. Lurdes Baeta será diretora-adjunta. E Pedro Mourinho, Pedro Benevides e Sousa Martins subdiretores. A nova equipa entra em funções a 1 de setembro, de acordo com o comunicado.

A transferência de Pedro Mourinho da SIC para a TVI foi conhecida ao longo dos últimos dias. A chegada de Pedro Benevides – atualmente jornalista do Observador, tendo antes passado pela SIC e pela RTP – não era ainda conhecida. Lurdes Baeta, que passa a ser a número dois na direção de informação da TVI e TVI24, é há vários anos um dos rostos da informação da estação de Queluz de Baixo. Sousa Martins também está há vários anos na informação da TVI, conduzindo nomeadamente programas de desporto.

Até ao início de setembro, “os membros atualmente em funções asseguram, na plenitude, as tarefas necessárias e preparam a transição. Compete ao Diretor de Informação definir agora as estruturas intermédias e a organização da redação, bem como participar no processo de transformação em curso, com vista à reformulação da oferta da informação da TVI”.

As alterações na direção de informação surgem depois da saída de Sérgio Figueiredo há mais de uma semana, tendo desde aí as funções sido asseguradas interinamente por Pedro Pinto. Foi a primeira de uma série de mudanças que estão a ocorrer na estrutura diretiva do canal. Na semana passada Nuno Santos subiu de diretor de programas a diretor-geral da TVI, o grupo passou a ter um novo CEO, Manuel Alves Monteiro, e Cristina Ferreira saiu da SIC para assumir a partir de setembro como diretor de ficção e entretenimento. A apresentadora manifestou ainda a intenção de comprar uma posição no grupo Media Capital.

(Notícia atualizada às 18:12)