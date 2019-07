Uber Eats. Évora é a vigésima cidade a receber serviço de entrega de comida

A aplicação de entrega de refeições da Uber expande-se para Évora, anuncia a empresa, através de comunicado. A cobertura inicial arranca nas freguesias de Bacelo, Horta das Figueiras, Malagueira, Santo Antão, São Mamede, Senhora da Saúde, Sé e São Pedro.

Através da aplicação, será possível pedir em Évora refeições de restaurantes como Origens, Alkimia Madeirense e Coruja à Mesa, além da cadeia de fast food McDonald’s. As entregas têm uma taxa fixa, de 2,90 euros – a mesma usada no resto do país.

A Uber Eats chegou a Portugal em 2017 e já está presente em cidades como Lisboa, Porto, Almada, Seixal, Sintra, Oeiras, Cascais, Amadora, Loures, Leça da Palmeira, Matosinhos, Coimbra, Braga, Setúbal, Faro, Olhão, Loulé, Quarteira, Aveiro e agora em Évora. A empresa indica que o serviço “cobre mais de 35% da população portuguesa”, com esta expansão.

A nível global, é possível utilizar Uber Eats em 350 cidades.