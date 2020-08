UGT contesta acesso a subsídio de desemprego nas rescisões em lay-off

A UGT considera inaceitável que as empresas que despeçam por mútuo acordo trabalhadores que estiveram em lay-off venham a beneficiar do acesso ao subsídio no desemprego, que, diz, contribui para tornar mais baratos os custos da cessação dos contratos.

A posição é defendida depois de o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ter confirmado que, apesar da proibição temporária (por 60 dias) de alguns tipos de despedimentos nas empresas que gozaram do lay-off simplificado, são admitidas rescisões por mútuo acordo, numa notícia avançada esta terça-feira pelo Jornal de Negócios.

Trata-se de uma posição questionada por alguns juristas e que abre, para as empresas apoiadas no pagamento de salários a trabalhadores durante a aplicação do lay-off, a possibilidade de, na prática, despedir com acesso ao subsídio de desemprego até um número limite de trabalhadores, uma “quota” que para a UGT permite tornar mais baratos os despedimentos com apoio da Segurança Social.

“A acrescer a uma proteção de despedimentos após o lay-off simplificado que sempre considerámos insuficiente, vir agora, após uma injeção massiva de dinheiro público com vista a assegurar a viabilidade das empresas e a manutenção dos postos de trabalho, permitir que essas mesmas empresas sejam duplamente financiadas pela Segurança Social, tornando os despedimentos (que muitas vezes disso realmente se tratam) mais baratos pela moeda de troca que é o acesso ao subsídio de desemprego, contribuiria para contrariar os objetivos que o Governo sempre afirmou presidirem ao lay-off simplificado”, defende a central no comunicado.

“Esta é uma possibilidade que a UGT considera inaceitável, irresponsável e que, na prática, coloca em causa o emprego de muitos milhares de trabalhadores”, diz.

A central lembra que lhe cabe emitir parecer sobre os pedidos que venham a ser feitos pelas empresas e assegura que irá chumbá-los nas apreciações que vier a fazer. “Não aceitaremos que empresas que beneficiaram de apoios públicos para a manutenção do emprego venham, após os 60 dias que a lei exige, realizar despedimentos encapotados e ainda esperarem que, caso excedam as quotas de acesso ao subsídio de desemprego nas rescisões por acordo, seja a Segurança Social a pagar mais uma vez”, assegura.

“A UGT continuará fiel ao princípio de que não pode ser a Segurança Social a suportar os custos de opções empresariais, salvo quando esteja em causa a preservação de postos de trabalho”, refere ainda.

A utilização do lay-off simplificado impede a extinção de postos de trabalho e despedimentos coletivos por um período de 60 dias após a aplicação da medida (ou mais, até seis meses, nos casos em que as empresas optem por um incentivo extraordinário à retoma no valor de dois salários mínimos por cada posto de trabalho mantido, embora a redução do nível de emprego não implique a devolução total dos apoios). Esta proibição não abarca situações de não renovação de contratos a termo, denúncia em período experimental e, bem assim, conforme entende agora o Ministério do Trabalho, casos de rescisão por mútuo acordo.