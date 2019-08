Vai viajar? Leve o jerricã!

Quando se viaja de carro ou de jipe por terras africanas, é natural que se transportem jerricãs cheios de combustível para enfrentar as longínquas distâncias. Sem postos de abastecimento de combustível abundantes, é sabido que tem de se aviar em terra quem parte para uma picada.

Em Portugal há muito que deixou de ser necessário tamanho planeamento e investimento antecipado em combustível. Desde criança, nunca me lembro de ter visto tal coisa por cá. Agora, em pleno século XXI, parece que nos preparamos para partir para a tal picada em terras europeias. Viajar até Faro ou até ao Porto tornou-se um percurso muito distante por causa da ameaça de greve dos motoristas de matérias perigosas. Em África fazer estas distâncias é equivalente a uma viagem para simplesmente ir beber um café ou jantar com um amigo.

Pode acontecer que quando for ler este artigo já a greve tenha sido desconvocada. Se assim for, deixe o seu jerricã em casa. Se se confirmar a paralisação, é melhor levar este novo gadget de verão e preparar-se para conhecer, de fio a pavio, o mapa com os postos que vão assegurar os serviços mínimos, decretados pelo governo. Está tudo disponível em www.dinheirovivo.pt.